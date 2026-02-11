Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci Beldesi’nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, R.D. yönetimindeki otomobil ile R.K. idaresindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü R.K. ile birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı.



Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.