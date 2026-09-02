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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimlikleri ve araçların plakaları henüz tespit edilemeyen otomobil ile motosiklet, mahallede belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın ardından motosikletteki iki kişi yola savrularak yaralandı.

Yaklaşık 18 yaşlarında oldukları öğrenilen motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan arkadaşı, kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine alındı. İlk müdahaleleri kaza yerinde gerçekleştirilen iki yaralı, daha sonra ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alınırken, olayın oluş şeklinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Ekiplerin kazayla ilgili çalışmasının sürdüğü öğrenildi.