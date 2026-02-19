Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Hassasmahallesi hashas caddesi üzerinde otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 yaralı.



Kaza akşam üzeri hashas caddesi üzerinde meydana geldi. 68 plakalı otomobil sürücüsü F.A.(42) ile 68 plakalı motosiklet sürücüsü F.Y.(21) bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışma esnasında motosiklet sürücüsü yaralandı, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.