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Kaynak: İHA

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Bahar 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.B. idaresindeki otomobil ile H.Ç. idaresindeki cip iki sokak kesişiminde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip takla atarak durabildi. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.