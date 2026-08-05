Haşim İşçan Caddesi üzerinde ilerleyen M.D. yönetimindeki 16 MED 50 plakalı otomobil, plakası bulunmayan ve Hasan Tozaykurt'un kullandığı ATV ile çarpıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi.
Çarpışmada ağır yaralanan Hasan Tozaykurt, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Kaza sonrasında bölgeden ayrılan otomobil sürücüsü M.D., polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.