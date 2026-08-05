Haşim İşçan Caddesi üzerinde ilerleyen M.D. yönetimindeki 16 MED 50 plakalı otomobil, plakası bulunmayan ve Hasan Tozaykurt'un kullandığı ATV ile çarpıştı.

Otomobil ile ATV çarpıştı, acı haber hastaneden geldi - Resim : 1

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi.

Çarpışmada ağır yaralanan Hasan Tozaykurt, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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Kaza sonrasında bölgeden ayrılan otomobil sürücüsü M.D., polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.