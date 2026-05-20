Kaza, gece saatlerinde Batı Çevre Yolu Hal Kavşağı’ndaki altgeçitte meydana geldi. Ümit Kalay'ın kontrolünü yitirdiği 80 ACP 643 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada hurdaya dönüp, kağıt gibi ikiye katlanan otomobilin sürücüsü Ümit Kalay ile yanındaki Kadir Diler ve Osman Eren Yüce yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 kişi, ekiplerin çalışması sonucu çıkarılıp hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların tedavisinin devam ettiği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.