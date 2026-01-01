Kaza, Piraziz ilçesine bağlı Çayırköyü Meşepınarı yolu Tepebaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak şarampolde bulunan fındık bahçesine devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan vatandaşlar, Piraziz ve Bulancak Belediyesi itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Ekipler, yoğun kar yağışı altında gerçekleştirdikleri titiz çalışma sonucu yaralıları araçtan tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 4’ü yetişkin, 2’si çocuk toplam 6 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.