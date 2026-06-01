Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu üzerinde Kula ilçesine bağlı Sandal Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. (44) yönetimindeki 35 BBF 578 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen İsmail Kaygısız’ın (37) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet sürücüsü yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı İsmail Kaygısız, ambulansla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Kaygısız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada otomobil sürücüsü M.K.’nin yara almadığı öğrenilirken, olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 Karayolu’nun İzmir istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılması ve incelemelerin tamamlanmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.