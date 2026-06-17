Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 18 yaşındaki Mehmet Ali Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Ali Ö. ile otomobilde bulunan Ronya Ö. (18), Zübeyde Y. (19), Mehmet T. (18), Mustafa O. (17), yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil direğe çarptı. Kaza sonucu araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
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