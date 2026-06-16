Otomobil dünyasında kartlar yeniden karılıyor: Yeni Hyundai i20 ezber bozmaya geldi

Avrupa yollarına özel süspansiyon ayarları ve bölgesel iç-dış tasarım değişiklikleri yapılacak.

Brezilya versiyonundan farklı olarak hafif hibrit motor seçenekleriyle satışa sunulacak.

Sportif bir karakter isteyenler için N Line versiyonu aileye dahil edilecek.

Performans odaklı i20 N modelinin ise daha güçlü ve kendi kendini şarj eden hibrit bir sistemle geri dönebileceği öngörülüyor.