Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, popüler hatchback modeli i20'nin yeni neslini Brezilya'da görücüye çıkardı. Sergilenen modelin gelecekteki küresel i20 için bir ön gösterim niteliği taşıdığı marka tarafından doğrulandı. Yeni i20, geleneksel hatchback formundan sıyrılarak crossover karakterine yaklaşan detaylarıyla öne çıkıyor. Plastik gövde korumaları, yükseltilmiş yapısı, siyah sütunları ve düz tavan çizgisiyle küçültülmüş bir SUV izlenimi veren araç, markanın Creta modelini anımsatıyor.
Otomobil dünyasında kartlar yeniden karılıyor: Yeni Hyundai i20 ezber bozmaya geldi
Hyundai, Brezilya'da tanıttığı yeni nesil i20 modeliyle küresel pazara ön gösterim yaptı. Crossover esintileri taşıyan tasarımı ve artan teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken yeni nesil i20 modelinin, ilerleyen süreçte Avrupa pazarına özel versiyonuyla da sunulması bekleniyor.Kaynak: Diğer
Ön bölümde geniş bir ızgara, boydan boya uzanan LED gündüz farları ve yatay Y formundaki ışık imzası yer alırken; kaslı yan profil, yükselen omuz çizgisi ve üst paketlerde sunulan 17 inç elmas kesim alaşım jantlar tasarımı destekliyor. Aks mesafesi mevcut Avrupa versiyonu gibi 2.580 mm olarak kalan otomobil, büyüyen boyutlarıyla 4.130 mm uzunluğa ve 1.505 mm yüksekliğe ulaşıyor.
Yeni nesil i20'nin kabin içinde teknolojik ögeler ön plana çıkıyor. Bağımsız tasarımlı dijital kokpitte iki adet 12,3 inç ekran görev yapıyor. Dokunmatik ekran trendine rağmen fiziksel düğmelerden vazgeçmeyen Hyundai; direksiyon, orta konsol ve havalandırma kanalları arasındaki bağımsız klima panelinde fiziksel kontrol birimlerine yer veriyor. Görselleri paylaşılan Ultimate donanım seviyesinde ise çift renkli sentetik deri döşeme detayları göze çarpıyor.
Brezilya'da üretilecek modelde herhangi bir elektrik desteği bulunmuyor. Piracicaba fabrikasında üretimi gerçekleştirilecek aracın motor seçenekleri şu şekilde sıralanıyor:
Atmosferik 1.0 Litre (Üç Silindirli): Benzin veya etanol ile çalışabilen bu giriş seviyesi motor 79 beygire kadar güç üretiyor.
Turbo Beslemeli 1.0 Litre: Performans odaklı bu seçenek ise 113 beygir güç sunuyor.
Her iki motor seçeneği de manuel veya otomatik şanzımanla tercih edilerek gücünü ön tekerleklere aktarıyor. Modelin giriş seviyesi fiyatı yaklaşık 19.800 dolar olarak belirlenirken, turbo motorlu ve otomatik şanzımanlı en üst versiyonu ise yaklaşık 27.700 dolara ulaşıyor.
Türkiye'de üretilen, 2020 yılında tanıtılıp 2023'te makyajlanan üçüncü nesil i20'nin Avrupa'daki satışı sürüyor. Yeni nesil Avrupalı i20'nin ise 2026 sonu veya 2027 yılında sahneye çıkması öngörülüyor. Avrupa versiyonu Brezilya'daki modelle aynı altyapıyı paylaşacak olsa da şu özellikleriyle farklılık gösterecek:
Avrupa yollarına özel süspansiyon ayarları ve bölgesel iç-dış tasarım değişiklikleri yapılacak.
Brezilya versiyonundan farklı olarak hafif hibrit motor seçenekleriyle satışa sunulacak.
Sportif bir karakter isteyenler için N Line versiyonu aileye dahil edilecek.
Performans odaklı i20 N modelinin ise daha güçlü ve kendi kendini şarj eden hibrit bir sistemle geri dönebileceği öngörülüyor.