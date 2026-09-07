Tata grubunun bünyesinde faaliyet gösteren köklü otomotiv üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), önümüzdeki iki yıllık süreçte dünya genelinde yaklaşık 4 bin pozisyonu ortadan kaldırmayı planlıyor.
Otomobil dünyasında deprem: 4 bin kişiyi işten çıkarıyor
Çinli otomotiv markalarının rekabet baskısı ve elektrikli dönüşüm maliyetleriyle mücadele eden Jaguar Land Rover, iki yılda 4 bin çalışanıyla yolları ayırarak 1,7 milyar sterlin tasarruf hedefliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Sektör genelinde yaşanan yoğun rekabet, elektrikli araç teknolojilerine geçişin getirdiği maliyet yükü ve jeopolitik belirsizlikler şirketi bu adımı atmaya zorladı.
Yapılan planlama doğrultusunda, kesintilerin büyük bir kısmının Britanya'daki üretim dışı ve idari kadroları etkilemesi bekleniyor.
Bu kapsamda beyaz yakalı çalışanlar ile yöneticiler için gönüllü ayrılık programı devreye sokuldu.
CEO PB Balaji tarafından duyurulan bu hamle, şirketin haziran ayında açıkladığı kapsamlı maliyet azaltma stratejisinin temel taşını oluşturuyor.
JLR, organizasyon yapısını sadeleştirerek ve gereksiz giderleri ortadan kaldırarak nakit dengesini korumayı amaçlıyor.
Bu doğrultuda, kârlılığın sürdürülebilmesi için gerekli olan yıllık satış hacmi yaklaşık 380 binden 300 bin araca düşürüldü.
Şirket, böylece daha az sayıda otomobil satarak da finansal istikrarını koruyabileceğini hesaplıyor.
İstihdam daralmasının arka planında, art arda yaşanan operasyonel ve finansal sorunlar yer alıyor.
Yükselen enerji maliyetleri ve ABD tarafından uygulanan gümrük vergileri şirketin maliyetlerini artırırken, geçtiğimiz yıl üretimi beş hafta boyunca tamamen durduran siber saldırı büyük bir üretim kaybına yol açtı.
Yaşanan bu olumsuzlukların etkisiyle JLR’nin nisan-haziran dönemindeki gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 10 oranında geriledi.
Bunun yanı sıra, Jaguar’ın gelecekteki elektrikli model serisine yer açmak amacıyla eski benzinli ve dizel araçların üretimini sonlandırması da satış hacmini kısa vadede aşağı çekti.
Şirket içerisindeki dönüşüm sancıları devam ederken, daha rekabetçi ve erişilebilir fiyat politikası izleyen Çinli markalar İngiltere pazarında büyük bir ivme yakaladı.
Britanya Otomobil Üreticileri ve Satıcıları Birliği’nin verilerine göre, yılın ilk sekiz aylık döneminde Chery, Omoda ve Jaecoo markalarının toplam yeni otomobil tescil adedi 91 bini geride bıraktı.
Buna karşın Land Rover satışları yaklaşık 41 bin seviyesinde kaldı. Özellikle tek başına 43 bin 600 adetten fazla satış rakamına ulaşan Jaecoo, Land Rover’ı geride bırakmayı başardı.
İngiliz basınında "Temu Range Rover" lakabıyla anılan Jaecoo 7 modeli bu büyümede kritik bir rol oynadı.
Aynı dönemde genel otomobil pazarı yaklaşık yüzde 10 büyürken, Land Rover satışlarının yüzde 2 oranında düşüş yaşaması dikkat çekti.
Maliyetleri optimize ederken yeni ürünlerle yeniden büyüme trendine girmeyi hedefleyen JLR, gelecek 12 aylık periyotta beş yeni modeli pazarla buluşturmaya hazırlanıyor.
Şirket yönetimi, Kuzey Amerika pazarına ağırlık vererek gelirlerini çift haneli oranlarda artırmayı amaçlıyor.
Bu hedef doğrultusunda Stellantis ile ABD pazarına yönelik yeni Defender modelleri konusunda ortaklık görüşmeleri yürütülüyor; ancak henüz bağlayıcı bir mutabakat veya net bir üretim takvimi açıklanmış değil.
Lüks segmentteki elektrikli araç yatırımlarına da hız veren marka, 154 bin sterlini aşan başlangıç etiket fiyatıyla Range Rover Electric modelini siparişe açtı.
Jaguar’ın yeni nesil elektrikli araçlarının da benzer üst segment fiyatlandırmayla sunulması bekleniyor.
JLR, önümüzdeki beş yıllık süre zarfında elektrikli araç teknolojilerine, dijital altyapılara ve üretim süreçlerinin modernizasyonuna toplam 15 ila 18 milyar sterlin tutarında dev bir yatırım yapmayı öngörüyor.