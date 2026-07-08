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Kaynak: İHA

Oltu kara yolunun Başaklı Mahallesi mevkiinde seyir hâlinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil, karanlıkta aniden yola çıkan yaban domuzu sürüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan lüks araçta ciddi ölçüde maddi hasar meydana geldi. Sürü hâlinde yolun karşısına geçiş yapmaya çalışan domuzlardan 9'u kaza yerinde telef oldu.

Kaza sebebiyle Erzurum - Oltu kara yolunda ulaşım bir süreliğine durduruldu. Telef olan yaban domuzlarının ve hasar gören otomobilin ekiplerce yoldan çekilmesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.