Otomobil devlerine müjde: Ham madde fiyatları çakıldı… Araba fiyatları ne zaman inecek?

"Otomobil üreticileri emtia tedarikinde genellikle vadeli sözleşmelerle hareket eder. Dolayısıyla bugün alüminyum fiyatlarının gerilemesi maliyetleri anında düşürmez, bu etki bilançolara gecikmeli olarak yansır. Yine de bu durum üreticiler için önemli bir avantajdır."