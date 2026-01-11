Yeni Duster'da Ocak ayına özel 75 bin lira takas desteği
Otomobil devleri yeni yılda sıraya girdi: İşte 2026 kampanyaları
Otomobil devleri yeni yılla birlikte kampanyalarını açıkladı. İşte Otomobillerde Ocak 2026 fırsatları...Barış Önal
Megane E Tech nakit alımda 295 bin lira indirim
Renault 5 E Tech nakit alımda 1 milyon 625 bin lira
Tüm Renault araçlarda 150 bin lira kredi 6 ay vade ve yüzde 0.99 fırsatı
Ford Puma ve Puma Gen-e araçlarda 400 bin lira kredi 12 ay vade ve yüzde 0 faiz
Fiat Yeni Grande Panda'da 280 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 2.99 faiz
