11 Ocak 2026 Pazar
İstanbul
Anasayfa Gündem Otomobil devleri yeni yılda sıraya girdi: İşte 2026 kampanyaları

Otomobil devleri yeni yılla birlikte kampanyalarını açıkladı. İşte Otomobillerde Ocak 2026 fırsatları...

Otomobil devleri yeni yılda sıraya girdi: İşte 2026 kampanyaları - Resim: 1

Yeni Duster'da Ocak ayına özel 75 bin lira takas desteği

Otomobil devleri yeni yılda sıraya girdi: İşte 2026 kampanyaları - Resim: 2

Megane E Tech nakit alımda 295 bin lira indirim

Otomobil devleri yeni yılda sıraya girdi: İşte 2026 kampanyaları - Resim: 3

Renault 5 E Tech nakit alımda 1 milyon 625 bin lira

Otomobil devleri yeni yılda sıraya girdi: İşte 2026 kampanyaları - Resim: 4

Tüm Renault araçlarda 150 bin lira kredi 6 ay vade ve yüzde 0.99 fırsatı

Otomobil devleri yeni yılda sıraya girdi: İşte 2026 kampanyaları - Resim: 5

Ford Puma ve Puma Gen-e araçlarda 400 bin lira kredi 12 ay vade ve yüzde 0 faiz

Otomobil devleri yeni yılda sıraya girdi: İşte 2026 kampanyaları - Resim: 6

Fiat Yeni Grande Panda'da 280 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 2.99 faiz

