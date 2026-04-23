Yeniçağ Gazetesi
24 Nisan 2026 Cuma
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Otomotiv Otomobil devi Volkswagen'de tarihi kriz, 1 milyon araç ve 50 bin çalışana veda

Alman otomotiv devi, küresel satışların korona öncesi seviyelere ulaşamaması nedeniyle üretim kapasitesinde büyük kesintiye gidiyor. Şirket, yıllık kapasitesini 1 milyon araç azaltma kararı aldı.

Züleyha Öncü Derleyen: Züleyha Öncü
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Volkswagen, küresel satışların pandemi öncesi seviyelere ulaşamaması nedeniyle üretim kapasitesinde büyük kesintiye gidiyor.

1 9
Şirket, yıllık kapasitesini 1 milyon araç azaltma kararı aldı.

2 9
Kesintiler Avrupa’yı Vuracak

Oliver Blume, planlanan küçülmenin büyük ölçüde Avrupa’daki tesisleri kapsayacağını açıkladı. Kesintilerin özellikle Volkswagen ve Audi markalarını etkilemesi bekleniyor.

Plan kapsamında:

2028’e kadar Avrupa üretimi 1 milyon adet düşürülecek
Bazı fabrikalarda kapasite ciddi şekilde azaltılacak

3 9
Satışlar Kapasitenin Gerisinde Kaldı

Grup, geçtiğimiz yıl yaklaşık 12 milyon araç üretim kapasitesine sahip olmasına rağmen yalnızca 8,68 milyon satış gerçekleştirdi.

4 9
Oliver Blume durumu şu sözlerle özetledi:

“Aşırı kapasite uzun vadede sürdürülebilir değil.”

Pandemi öncesinde 10 milyonun üzerinde satış yapan şirket için bugün 9 milyonluk satış seviyesi bile “güçlü performans” olarak değerlendiriliyor.

5 9
50 Bin Çalışan Etkilenebilir

Alınan kararların istihdam üzerinde de ciddi etkileri olması bekleniyor. Özellikle Almanya’da yaklaşık 50 bin çalışanın 2030’a kadar bu süreçten etkilenebileceği belirtiliyor.

Düşük kapasiteyle çalışan tesisler arasında:

Emden
Zwickau
fabrikaları öne çıkıyor.

6 9
Sektörde Kalıcı Dönüşüm

Şirket, küçülme kararının arkasında küresel baskıların olduğunu vurguladı. Öne çıkan faktörler:

ABD’deki ticaret tarifeleri
Artan küresel rekabet
Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler

7 9
Oliver Blume, bu gelişmelerin geçici olmadığını belirterek otomotiv sektörünün kalıcı bir dönüşüm sürecine girdiğini ifade etti.

8 9
Yeni Umut: ABD Pazarı

Tüm bu daralmaya rağmen Volkswagen, ABD pazarında büyüme hedefini sürdürüyor.

Şirketin yeniden canlandırdığı Scout markasının özellikle ABD’de önemli bir fırsat yaratması bekleniyor. Ayrıca bu projede ortaklık seçenekleri de değerlendiriliyor.

9 9
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro