Volkswagen, küresel satışların pandemi öncesi seviyelere ulaşamaması nedeniyle üretim kapasitesinde büyük kesintiye gidiyor.
Otomobil devi Volkswagen'de tarihi kriz, 1 milyon araç ve 50 bin çalışana veda
Alman otomotiv devi, küresel satışların korona öncesi seviyelere ulaşamaması nedeniyle üretim kapasitesinde büyük kesintiye gidiyor. Şirket, yıllık kapasitesini 1 milyon araç azaltma kararı aldı.Derleyen: Züleyha Öncü
Kesintiler Avrupa’yı Vuracak
Oliver Blume, planlanan küçülmenin büyük ölçüde Avrupa’daki tesisleri kapsayacağını açıkladı. Kesintilerin özellikle Volkswagen ve Audi markalarını etkilemesi bekleniyor.
Plan kapsamında:
2028’e kadar Avrupa üretimi 1 milyon adet düşürülecek
Bazı fabrikalarda kapasite ciddi şekilde azaltılacak
Satışlar Kapasitenin Gerisinde Kaldı
Grup, geçtiğimiz yıl yaklaşık 12 milyon araç üretim kapasitesine sahip olmasına rağmen yalnızca 8,68 milyon satış gerçekleştirdi.
Oliver Blume durumu şu sözlerle özetledi:
“Aşırı kapasite uzun vadede sürdürülebilir değil.”
Pandemi öncesinde 10 milyonun üzerinde satış yapan şirket için bugün 9 milyonluk satış seviyesi bile “güçlü performans” olarak değerlendiriliyor.
50 Bin Çalışan Etkilenebilir
Alınan kararların istihdam üzerinde de ciddi etkileri olması bekleniyor. Özellikle Almanya’da yaklaşık 50 bin çalışanın 2030’a kadar bu süreçten etkilenebileceği belirtiliyor.
Düşük kapasiteyle çalışan tesisler arasında:
Emden
Zwickau
fabrikaları öne çıkıyor.
Sektörde Kalıcı Dönüşüm
Şirket, küçülme kararının arkasında küresel baskıların olduğunu vurguladı. Öne çıkan faktörler:
ABD’deki ticaret tarifeleri
Artan küresel rekabet
Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler
Oliver Blume, bu gelişmelerin geçici olmadığını belirterek otomotiv sektörünün kalıcı bir dönüşüm sürecine girdiğini ifade etti.
Yeni Umut: ABD Pazarı
Tüm bu daralmaya rağmen Volkswagen, ABD pazarında büyüme hedefini sürdürüyor.
Şirketin yeniden canlandırdığı Scout markasının özellikle ABD’de önemli bir fırsat yaratması bekleniyor. Ayrıca bu projede ortaklık seçenekleri de değerlendiriliyor.