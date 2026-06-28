Otomobil devi BYD’ye kötü haber: Tesla araba üretimi rekoru kıracak

Şirket, ekim ayına kadar haftalık üretimi 7.500 araca ulaştırmayı hedeflerken, bu süreçte 1.000 yeni çalışanı daha işe alacağını açıkladı. Kısa süre önce de 1.000 kişilik bir istihdam dalgası duyuran Tesla, haziran sonuna kadar haftalık üretimi 6.000 araca yükseltmeyi planladığını belirtmişti.