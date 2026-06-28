Tesla’dan BYD’ye kötü haber geldi. Geçen yıl Avrupa pazarında yaşadığı sert satış düşüşünün ardından toparlanma sinyalleri veren Tesla, Almanya'nın Berlin yakınlarında bulunan Gigafactory tesisinde üretimi ve istihdamı artırma kararı aldı.
Otomobil devi BYD’ye kötü haber: Tesla araba üretimi rekoru kıracak
Avrupa pazarında yeniden artan talep üzerine hareket geçen Tesla, Almanya'daki Gigafactory Berlin tesisinde haftalık üretimi 7.500 araca çıkaracağını duyurdu. Yılın ilk beş ayında satışlarını yüzde 57 artıran şirket, ekim ayına kadar fabrikada 1.000 yeni kişiyi daha istihdam etmeyi planlıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Şirket, ekim ayına kadar haftalık üretimi 7.500 araca ulaştırmayı hedeflerken, bu süreçte 1.000 yeni çalışanı daha işe alacağını açıkladı. Kısa süre önce de 1.000 kişilik bir istihdam dalgası duyuran Tesla, haziran sonuna kadar haftalık üretimi 6.000 araca yükseltmeyi planladığını belirtmişti.
Yeni hedeflerin yakalanması durumunda, fabrikanın yıllık araba üretim kapasitesi yaklaşık 390 bin elektrikli araca ulaşmış olacak. Bu veri, tesisin 2022 yılındaki açılışında hedeflenen yıllık 500 bin araçlık kapasitenin altında kalsa da operasyonların yeniden büyüme trendine girdiğini gösteriyor.
Tesla'nın Avrupa'daki performansı 2025 yılında önemli ölçüde gerileme kaydetmişti. Satışlardaki bu düşüşte, Elon Musk'ın siyasi söylemleri ve ABD Başkanı Donald Trump ile olan yakın ilişkisi önemli etkenler arasında gösterilmişti.
Trump'ın Avrupa'ya yönelik gümrük tarifeleri ve Grönland açıklamaları kıtada tepki toplarken; Musk'ın Almanya'daki AfD gibi aşırı sağ partilere verdiği destek ile göç karşıtı hareketlere ilişkin paylaşımları Avrupa kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açmıştı.
Siyasi tartışmalara ve geçmiş dönemdeki düşüşlere karşın, son aylarda elektrikli araç piyasasındaki tablo tersine döndü. Almanya'da sıfır emisyonlu araçlara yönelik devreye alınan yeni devlet teşvikleri ve yükselen yakıt maliyetleri, elektrikli otomobillere olan ilgiyi yeniden canlandırdı.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından açıklanan verilere göre; Tesla'nın Avrupa'daki yeni araç kayıtları ocak-mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 artış göstererek 118 bin adedin üzerine çıktı.
(Donanım haber)