Otomobil devi BYD’ye “iyi ki araba fabrikasını Manisa’da kurmamış” dedirten skandal ölüm soruşturması

Resmi makamlar; aynı şirketin personelleri geç sigortalama, mesai saatlerine uymama ve iş sözleşmelerindeki usulsüzlükler sebebiyle de uyarıldığını bildirdi.

Yapılan denetimlerde yasal mevzuata aykırı hareket eden diğer iki firma ise şunlar oldu:

LÉVAI-SECURITY: Kaçak ve kayıt dışı işçi istihdam ettiği için para cezası aldı.

Plusz Kéz: Personel denetim süreçlerindeki ihmalleri nedeniyle resmi makamlarca uyarıldı.