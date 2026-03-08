Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu araçta bulunan aile fertleri hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Sarıbeyler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Osman E. (41) yönetimindeki 23 ADN 813 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına devrildi.

Kazada sürücü Osman E. ile araçta bulunan eşi N.E. (35) ve çocukları A.E. (11), A.E. (10) ve R.E. (1) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sürücü Osman E. Savaştepe Devlet Hastanesi’ne, eşi ve üç çocuğu ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.