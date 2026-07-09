Otomobil değil yürüyen güç istasyonu: Sadece yük taşımayacak elektrik de satacak

Yapılan resmi bilgilendirmeye göre bu değişim, aracın 448 kilometrelik maksimum menzil değerini düşürmüyor. Buna karşın bataryanın termal yönetimini iyileştirerek yüksek güçlü istasyonlardaki şarj performansını ve hızını artırıyor. Araçta ayrıca çift yönlü akıllı şarj (V2G) desteği bulunuyor; bu sayede yıl sonundan itibaren şebekeye elektrik geri beslemesi yapılabilecek.