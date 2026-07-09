Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Otomobil değil yürüyen güç istasyonu: Sadece yük taşımayacak elektrik de satacak

Otomobil değil yürüyen güç istasyonu: Sadece yük taşımayacak elektrik de satacak

Renault, en çok tercih edilen ticari aracı Master E-Tech modelini güncelledi. Yeni batarya teknolojisi ve 220V priz desteğiyle yenilenen Master E-Tech, şantiyeler ile şehir içinde güç istasyonu olarak görev yapacak. Araç, gelişmiş güvenlik donanımları ve yeni şehir içi versiyonuyla dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Otomobil değil yürüyen güç istasyonu: Sadece yük taşımayacak elektrik de satacak - Resim: 1

Hafif ticari araç pazarının önde gelen modellerinden Renault Master, tamamen elektrikli "E-Tech" otomobil versiyonu için kapsamlı bir modernizasyon sürecinden geçti. LG Energy Solution iş birliğiyle batarya altyapısı yenilenen ve gövdesine 220 voltluk bir priz eklenen elektrikli araç; yalnızca yük taşımakla kalmayıp şantiye ve şehir içi ortamlarında matkap, testere gibi elektrikli el aletlerini doğrudan çalıştırabilen mobil bir güç istasyonuna dönüştü.

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Otomobil değil yürüyen güç istasyonu: Sadece yük taşımayacak elektrik de satacak - Resim: 2

Yenilenen Master E-Tech, kağıt üzerinde yine 87 kWsa kapasiteli bir batarya taşıyor. Ancak Renault, hücre kimyasını yüksek seviyeli nikel yapısından orta seviyeli nikel içeriğine sahip yeni bir mimariyle değiştirdi.

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Otomobil değil yürüyen güç istasyonu: Sadece yük taşımayacak elektrik de satacak - Resim: 3

Yapılan resmi bilgilendirmeye göre bu değişim, aracın 448 kilometrelik maksimum menzil değerini düşürmüyor. Buna karşın bataryanın termal yönetimini iyileştirerek yüksek güçlü istasyonlardaki şarj performansını ve hızını artırıyor. Araçta ayrıca çift yönlü akıllı şarj (V2G) desteği bulunuyor; bu sayede yıl sonundan itibaren şebekeye elektrik geri beslemesi yapılabilecek.

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Otomobil değil yürüyen güç istasyonu: Sadece yük taşımayacak elektrik de satacak - Resim: 4

Elektrikli ticari aracın kabin ve kargo bölümlerinde, 3.5 kW güç çıkışı sağlayan 220 voltluk bir priz yer alıyor. Bu entegrasyon sayesinde kullanıcılar ile şantiye çalışanları, harici bir jeneratör ya da uzatma kablosuna gereksinim duymadan elektrikli aletlerini doğrudan araç üzerinden besleyebilecek veya şarj edebilecek.

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Otomobil değil yürüyen güç istasyonu: Sadece yük taşımayacak elektrik de satacak - Resim: 5

Renault ayrıca, belediyeler ve şehir içi lojistik operasyonları için daha ekonomik bir alternatif olan, 40 kWsa bataryalı şasi-kabin gövdeli yeni bir şehir içi versiyonunu da seçenekler arasına ekledi.

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Otomobil değil yürüyen güç istasyonu: Sadece yük taşımayacak elektrik de satacak - Resim: 6

Yeni Master E-Tech’in sürücü kabini ve donanım özellikleri şu şekilde güncellendi:

İç Mekan Ergonomisi: Yenilenen orta konsol tasarımıyla sürücü kabininden arka kargo alanına geçiş kolaylaştırıldı ve hareket alanı genişletildi.

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Otomobil değil yürüyen güç istasyonu: Sadece yük taşımayacak elektrik de satacak - Resim: 7

Dijital Ekranlar: Dijital gösterge paneli modern bir görünüme kavuşurken, anahtarsız giriş sistemi tüm paketlerde standart hâle getirildi.

Güvenlik Donanımları: Önden çekişli tüm versiyonlarda; sürücü yorgunluk ve dikkat izleme kamerası, adaptif hız sabitleyici ve Auto-Hold özellikli elektronik park freni standart olarak sunulmaya başlandı.

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Otomobil değil yürüyen güç istasyonu: Sadece yük taşımayacak elektrik de satacak - Resim: 8

Geri Dönüştürülmüş Malzeme: Sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda, ön konsolun üst bölümünde ömrünü tamamlamış hurda araçlardan elde edilen yüzde 20 oranında geri dönüştürülmüş plastik malzeme kullanıldı.

(Donanımhaber)

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