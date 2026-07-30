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Kaynak: İHA

Kaza, saat 17.00 sıralarında D-300 Kara yolunun Eskil ilçesi Eğrikuyu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B. (38) idaresindeki 42 BN 810 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden N.F. (64) yönetimindeki 42 APY 841 plakalı çimento yüklü kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü K.B. ile araçta bulunan Y.E.B. (12), Ö.Y.B. (18), Y.E.B. (12) ve H.B. (47) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan H.B.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.