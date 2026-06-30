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Kaynak: İHA

Kaza, saat 10.40 sularında Samsun-Sinop kara yolu Yakıntaş mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Samsun yönünden Bafra istikametine doğru seyir halinde olan Hüseyin Bulut yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savruldu. Kontrolden çıkan araç, yolun sağ tarafında bulunan banketin dışındaki alanda park halinde duran çekici ile bu çekiciye bağlı olan yarı römorkun arka bölümüne şiddetle çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan yolcu Gönül Bulut, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada ağır şekilde yaralanan sürücü Hüseyin Bulut ise ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla derhal Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak talihsiz sürücü, hastanede doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.