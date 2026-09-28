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Kaynak: DHA

Kaza, Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi’nde oldu. Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, otomobil çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, yola savrulan yaya yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri bekleyen yaralıya yardım etmek için yanına gelen çevredekiler şemsiye tutarak sağanaktan korudu. Yaralı yaya, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Polis, kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.