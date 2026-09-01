Kaza, dün gece saatlerinde Siirt-Batman kara yolunun Çayırlı köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kuzenler Caner ve Yahya Cangir’e çarptı.

Otomobil çarptı, iki kuzen birden hayatını kaybetti - Resim : 1

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 kuzenin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Otomobil çarptı, iki kuzen birden hayatını kaybetti - Resim : 3

Otopsi için Kurtalan Devlet Hastanesi morguna götürülen kuzenlerin cenazeleri, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.