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Kaynak: DHA

Kaza, Akhisar ile Alanyurt’u birbirine bağlayan yol üzerinde meydana geldi. Beyza D. yönetimindeki 16 JJF 08 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, ekili buğday tarlasına savrulup ters döndü.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ

Araçta sıkışarak yaralanan sürücü, kazayı gören çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.