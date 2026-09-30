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Kaynak: AA / DHA / İHA

Çorum’un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Yozgat-Alaca kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Yaşar G. ile araçta bulunan Hüsna K., Hatice Hafsa K., Zekiye Sena G. ve Nermin G. yaralandı. Polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.