Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Otomobil alacaklar dikkat: Satın almada yeni yöntem

Otomobil alacaklar dikkat: Satın almada yeni yöntem

Elon Musk'ın şirketi, Türkiye’de araç alımlarında kredi kartıyla ödeme seçeneğini kullanıma sundu. Bazı banka kartlarında 12 aya kadar taksit yapılabilirken, taksit sayısına bağlı olarak ek maliyet yüzde 34,48’e kadar çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Tesla, Türkiye’deki araç satışlarında müşterilerine sunduğu ödeme yöntemlerine kredi kartını da ekledi.

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Şirketin yeni uygulaması kapsamında otomobil bedeli kredi kartıyla ödenebilirken, belirli banka kartlarında taksitlendirme yapılabiliyor.

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Tesla’nın müşterileriyle paylaştığı ödeme bilgilerinde Axess, Bankkart, Bonus, Maximum, Paraf, QNB, Sağlam Kart ve World için farklı taksit seçenekleri bulunuyor.

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Visa ve Mastercard üzerinden ise yalnızca tek çekim ödeme gerçekleştirilebiliyor.

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Şirketin Türkiye destek sayfasında banka havalesi ve finansman seçenekleri yer alıyor. Kredi kartıyla ödeme ise araç satın alma sürecine dahil edilen yeni yöntem olarak öne çıkıyor.

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Kredi kartıyla tek çekim yapılan işlemlerde tüm kartlar için yüzde 3,83 oranı uygulanıyor. Taksit süresi uzadıkça araç bedeline eklenen toplam maliyet de artıyor.

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12 taksit tercih edildiğinde Bankkart ve World için uygulanan oran yüzde 30,60 olarak belirtiliyor.

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Axess, Maximum ve QNB’de bu oran yüzde 34,48’e ulaşırken Bonus’ta yüzde 34,34, Paraf’ta ise yüzde 34,37 olarak uygulanıyor.

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Altı taksitli ödemelerde Bankkart için yüzde 15,14, World için yüzde 15,19 oranı bulunuyor.

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Aynı seçenekte Bonus yüzde 16,82, Paraf yüzde 16,85, Axess, Maximum ve QNB ise yüzde 16,92 oranına sahip.

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Tek çekim ödemelerde Axess, Bankkart, Bonus, Maximum, Paraf, QNB ve World için uygulanan oran yüzde 3,83 olarak belirtiliyor.

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Tesla’nın yeni ödeme yönteminde yalnızca taksitli işlemler değil, tek çekim kredi kartı ödemeleri de ek maliyet içeriyor.

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Tek çekim işlemlerinde belirtilen oran yüzde 3,83 olarak uygulanıyor.

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Bu nedenle kredi kartıyla yapılan ödeme, banka havalesine göre ek maliyet oluşturuyor. İki taksit seçeneğinde Bankkart için yüzde 6,51, World için ise yüzde 6,95 oranı belirtiliyor.

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Tesla, Türkiye’de doğrudan satış modeliyle faaliyet gösteriyor.

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Sipariş işleminin ardından aracın nihai bedeli Tesla hesabında görüntüleniyor ve ödeme işleminin teslimattan önce tamamlanması gerekiyor.

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Kredi kartı seçeneğinin devreye alınmasıyla birlikte yeterli kart limitine sahip müşteriler, araç bedelinin tamamını tek çekim olarak ya da belirlenen taksit seçeneklerinden biriyle ödeyebiliyor.

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Taksit sayısının yükselmesiyle birlikte uygulanan oranların da artması, kredi kartıyla yapılan ödemenin toplam maliyetinin araç bedeline bağlı olarak değişmesine neden oluyor.

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