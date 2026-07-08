Yeniçağ Gazetesi
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E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Otomobil alacaklar dikkat: İşte Türkiye’de çok tercih edilen Renault’ların güncel fiyatı

Otomobil alacaklar dikkat: İşte Türkiye’de çok tercih edilen Renault’ların güncel fiyatı

Otomotiv sektöründe Temmuz 2026 fiyat hareketliliği sürerken, Fransız otomobil devi Renault güncel listesini paylaştı. Clio, Megane, Austral ve yeni Boreal modelinin de yer aldığı listede öne çıkan fiyatlar belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Otomobil alacaklar dikkat: İşte Türkiye’de çok tercih edilen Renault’ların güncel fiyatı - Resim: 1

Otomotiv piyasasında yılın ikinci yarısıyla birlikte fiyat güncellemeleri hız kazandı. Her ay en çok tercih edilen markalar arasında yer alan Renault, Temmuz 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat listesini resmi olarak yayınladı. Yeni modellerin ve sevilen serilerin güncel etiket fiyatları otomobil almayı planlayanlar tarafından yakından takip ediliyor.

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Otomobil alacaklar dikkat: İşte Türkiye’de çok tercih edilen Renault’ların güncel fiyatı - Resim: 2

İşte Renault’nun Temmuz 2026 itibarıyla güncel model fiyatları:

Yeni Renault Clio fiyatları

Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1.750.000 TL

Evolution plus TCe EDC 115 hp 1.830.000 TL

Esprit alpine TCe EDC 115 hp 2.035.000 TL

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Otomobil alacaklar dikkat: İşte Türkiye’de çok tercih edilen Renault’ların güncel fiyatı - Resim: 3

Renault Captur’un bu ayki fiyat listesi

Techno Mild Hybrid EDC 140 hp 2.325.000 TL

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Otomobil alacaklar dikkat: İşte Türkiye’de çok tercih edilen Renault’ların güncel fiyatı - Resim: 4

Megane Sedan güncel fiyatları

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.841.000 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL

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Otomobil alacaklar dikkat: İşte Türkiye’de çok tercih edilen Renault’ların güncel fiyatı - Resim: 5

Megane E-tech elektrikli fiyat listesi

Techno EV60 220 hp 2.273.000 TL

Esprit Alpine EV60 220 hp 2.486.000 TL (2026 model)

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Otomobil alacaklar dikkat: İşte Türkiye’de çok tercih edilen Renault’ların güncel fiyatı - Resim: 6

Austral temmuz 2026 fiyatları

Techno mild hybrid 150 hp auto 2.699.000 TL

Techno esprit alpine mild hybrid 150 hp auto 3.130.000 TL

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Otomobil alacaklar dikkat: İşte Türkiye’de çok tercih edilen Renault’ların güncel fiyatı - Resim: 7

Duster modelleri fiyat listesi

Evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL

Techno Turbo Tce EDC 145 hp 2.080.000 TL

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Otomobil alacaklar dikkat: İşte Türkiye’de çok tercih edilen Renault’ların güncel fiyatı - Resim: 8

Bu ayki Rafale model fiyatları

Esprit alpine E-Tech full hybrid 200 hp 3.748.000 TL

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Otomobil alacaklar dikkat: İşte Türkiye’de çok tercih edilen Renault’ların güncel fiyatı - Resim: 9

Boreal temmuz ayı fiyatları

Evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.379.000 TL

Techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.699.000 TL

Iconic Turbo TCe EDC 145 hp 3.049.000 TL

Iconic Full hybrid E-Tech 160 hp 3.399.000 TL

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