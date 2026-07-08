Otomotiv piyasasında yılın ikinci yarısıyla birlikte fiyat güncellemeleri hız kazandı. Her ay en çok tercih edilen markalar arasında yer alan Renault, Temmuz 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat listesini resmi olarak yayınladı. Yeni modellerin ve sevilen serilerin güncel etiket fiyatları otomobil almayı planlayanlar tarafından yakından takip ediliyor.
Otomobil alacaklar dikkat: İşte Türkiye’de çok tercih edilen Renault’ların güncel fiyatı
Otomotiv sektöründe Temmuz 2026 fiyat hareketliliği sürerken, Fransız otomobil devi Renault güncel listesini paylaştı. Clio, Megane, Austral ve yeni Boreal modelinin de yer aldığı listede öne çıkan fiyatlar belli oldu.Kaynak: Haber Merkezi
İşte Renault’nun Temmuz 2026 itibarıyla güncel model fiyatları:
Yeni Renault Clio fiyatları
Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1.750.000 TL
Evolution plus TCe EDC 115 hp 1.830.000 TL
Esprit alpine TCe EDC 115 hp 2.035.000 TL
Renault Captur’un bu ayki fiyat listesi
Techno Mild Hybrid EDC 140 hp 2.325.000 TL
Megane Sedan güncel fiyatları
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.841.000 TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL
Megane E-tech elektrikli fiyat listesi
Techno EV60 220 hp 2.273.000 TL
Esprit Alpine EV60 220 hp 2.486.000 TL (2026 model)
Austral temmuz 2026 fiyatları
Techno mild hybrid 150 hp auto 2.699.000 TL
Techno esprit alpine mild hybrid 150 hp auto 3.130.000 TL
Duster modelleri fiyat listesi
Evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL
Techno Turbo Tce EDC 145 hp 2.080.000 TL
Bu ayki Rafale model fiyatları
Esprit alpine E-Tech full hybrid 200 hp 3.748.000 TL
Boreal temmuz ayı fiyatları
Evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.379.000 TL
Techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.699.000 TL
Iconic Turbo TCe EDC 145 hp 3.049.000 TL
Iconic Full hybrid E-Tech 160 hp 3.399.000 TL