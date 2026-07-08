Otomobil alacaklar dikkat: İşte Türkiye’de çok tercih edilen Renault’ların güncel fiyatı

Otomotiv piyasasında yılın ikinci yarısıyla birlikte fiyat güncellemeleri hız kazandı. Her ay en çok tercih edilen markalar arasında yer alan Renault, Temmuz 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat listesini resmi olarak yayınladı. Yeni modellerin ve sevilen serilerin güncel etiket fiyatları otomobil almayı planlayanlar tarafından yakından takip ediliyor.