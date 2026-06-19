Otomobil alacaklar dikkat: İndirim başladı… Araba piyasası oraya yöneliyor

İkinci el otomobil piyasasında yaz sezonuna girilmesine rağmen talep yetersizliği devam ediyor. Sektör yetkilileri, fiyat artışlarının durduğunu ve pazarda bir dengelenme dönemine girildiğini ifade ediyor. Uygulanan fiyat indirimlerine rağmen satış rakamları hedeflenen seviyeye ulaşamazken; yüksek faiz oranları, genel ekonomik şartlar ve değişen tüketici tercihleri piyasayı şekillendiriyor.
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İkinci el otomobil piyasasında indirimlere rağmen durgunluk sürüyor. Sektör temsilcileri, fiyatlardaki köpüğün kalktığını ve talebin 800 bin ile 1 milyon 200 bin TL arasındaki otomatik vites araçlar ile elektrikli araçlarda yoğunlaştığını belirtiyor.Kaynak: İHA
Sektör temsilcilerinden Hakan Eryüksel, piyasadaki dönemsel durgunluğun sürdüğünü belirterek, araç fiyatlarındaki aşırı yükseliş trendinin sona erdiğini dile getirdi. Fiyatlarda yüzde 4 ile 5 oranında yeni indirimler uyguladıklarını aktaran Eryüksel, bu hamleye rağmen pazarda beklenen canlanmanın yakalanamadığını söyledi.
Eryüksel, bu durumun temel nedenleri arasında kredi faiz oranları, piyasa koşulları ve akaryakıt maliyetlerinin yer aldığını vurguladı. Yaz dönemi ve bayram öncesi süreçte dahi eski yıllardaki gibi yoğun bir araç değişim talebi oluşmadığını ifade eden Eryüksel, mevcut dönemi kârlılıktan ziyade işletme sürekliliğini sağlama dönemi olarak gördüklerini ekledi.
Piyasadaki durgunluğa tezat olarak elektrikli otomobillere olan talebin düzenli olarak yükseldiği belirtiliyor. Tüketicilerin geçmişteki şarj ve menzil kaygılarını aşmaya başladığını ifade eden sektör temsilcileri, elektrikli araçların özellikle şehir içi trafikte daha görünür hâle geldiğini aktarıyor.
Sektör esnafı da bu talebe ayak uydurarak iş yerlerine şarj istasyonları kurmaya ve elektrikli araçları takas seçeneğiyle alıp satmaya başladı. Bu segmentin yıl sonuna kadar ve gelecek yıllarda pazardaki payını daha da artırması bekleniyor.
Eryüksel, elektrikli araçlar için "Önümüzdeki yıllarda ise daha güçlü bir konuma geleceğini düşünüyoruz. Satış tarafında ise beklenen hareketlilik oluşmuş değil. Bayram öncesinde bir beklenti vardı ancak istenilen seviyede bir alışveriş gerçekleşmedi. Çok şükür işletmeyi döndürebilecek kadar ticaret yapıyoruz. Ancak bu dönemleri daha çok kârlılıktan ziyade işletmeyi ayakta tutma dönemi olarak görüyoruz.” İfadelerini kullandı.
Güncel piyasa verilerine göre, ikinci el araç alıcılarının bütçesi ve kriterleri netleşmiş durumda. Manuel vitesli araçlara olan ilgi azalırken, en yoğun talep 800 bin TL ile 1 milyon 200 bin TL aralığındaki otomatik vitesli modellerde toplanıyor.
Buna karşın, 1,5 milyon TL ve üzerindeki bütçeye sahip üst segment araçların satış sürecinde çok daha büyük zorluklar yaşandığı kaydediliyor.