Otomobil alacaklar dikkat: İndirim başladı… Araba piyasası oraya yöneliyor

Eryüksel, elektrikli araçlar için "Önümüzdeki yıllarda ise daha güçlü bir konuma geleceğini düşünüyoruz. Satış tarafında ise beklenen hareketlilik oluşmuş değil. Bayram öncesinde bir beklenti vardı ancak istenilen seviyede bir alışveriş gerçekleşmedi. Çok şükür işletmeyi döndürebilecek kadar ticaret yapıyoruz. Ancak bu dönemleri daha çok kârlılıktan ziyade işletmeyi ayakta tutma dönemi olarak görüyoruz.” İfadelerini kullandı.