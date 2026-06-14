İkinci el araç piyasasında şehir dışından otomobil almak isteyen vatandaşların karşılaştığı ilan oyunları, fahiş yol masrafları ve zaman kaybı problemleri, yeni bir yerli girişimle çözüme kavuşuyor. Girişimci Nihat Peldek tarafından hayata geçirilen "Gezen Usta" sistemi, Türkiye'nin 81 ilinde ve 965 ilçesinde oluşturduğu uzman usta ağı sayesinde alıcıların seyahat etmesine gerek kalmadan araçları yerinde inceliyor ve oto ekspertiz süreçlerini yürütüyor.
Otomobil alacaklar dikkat: Bu yöntem masrafları 10 kat düşürüyor
Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren "Gezen Usta" girişimi, şehir dışından ikinci el araç satın almak isteyenlerin yüksek yol maliyeti, zaman kaybı ve dolandırıcılık riskini ortadan kaldırıyor. İzmir merkezli sistem, alıcılar yerine araçları yerinde inceleyerek güvenli alışveriş imkânı sunuyor.Kaynak: İHA
Geliştirilen sistemin işleyişine dair detayları paylaşan Gezen Usta'nın kurucusu Nihat Peldek, Türkiye’nin her noktasında araçtan anlayan profesyonel ekiplerle çalıştıklarını belirtti. Peldek, sistemi şu sözlerle anlattı:
"Diyelim ki Konya'da bir araba buldunuz. Ustalarımız gidiyor, araca bakıyor; detaylı fotoğraf ve videoları çekiyor. Aracın dışarıdaki vuruğunu, kırığını, güneş yanığını, macununu, çatlağını ve motorundaki yağ kaçaklarını inceliyor, yol testi yapıyor. Ustamız orada alıcı adına bir kardeş, bir arkadaş gibi hareket ediyor. Eğer araç ön incelemede sınıfta kalırsa süreç orada bitiyor.”
Müşterimiz devam etmek isterse, aracı kurumsal ekspertiz firmalarına götürüp A'dan Z'ye inceletiyoruz ve tüm raporları görüntülü aramayla şeffafça paylaşıyoruz.”
Başka bir şehre araç bakmaya gitmenin hem maddi hem de psikolojik olarak büyük bir yük oluşturduğuna dikkat çeken Peldek, sistemin sunduğu ekonomik avantaja değinerek, "Bugün İzmir'den Konya'ya sadece otobüs biletini, gidiş-dönüşü, orada yenilen yemeği hesapladığınızda ve araç ilandaki gibi çıkmadığında ciddi bir mağduriyet oluşuyor.
Şehir dışına gitmek yaklaşık 20 bin liraya mal oluyorsa, biz bunun 10 katı düşük bir ücretle, yani 3-4 bin lira bandında bu hizmeti sunuyoruz. Hem zaman tasarrufu sağlıyoruz hem de insanları otogardan eli boş dönme stresinden kurtarıyoruz" dedi.
Piyasada sıklıkla karşılaşılan "sazan sarmalı" ve sahte ilanlarla yapılan kapora dolandırıcılığı yöntemlerine karşı sistemin bir güvenlik kalkanı görevi gördüğünü vurgulayan Nihat Peldek, şu uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu:
"Piyasada başkasının aracının fotoğraflarını çalıp ucuza ilan koyanlar var. Alıcı ucuz araç buldum sevinciyle kapora gönderiyor, sonra muhatap bulamıyor. Biz araç başına gittiğimizde ruhsat sahibinin kim olduğunu, alıcı ve satıcının anlaştığı rakamların eşleşip eşleşmediğini bizzat kontrol ediyoruz. Güvenli ödeme sistemine rağmen paranızı yanlış hesaplara göndermenizi engelliyoruz. Ruhsat fotoğraflarını netleştirip doğruluğunu teyit ediyoruz."
İzmir merkezli olmalarının yanı sıra Ankara ve Denizli gibi birçok ilde fiziki ekspertiz dükkanlarının da bulunduğunu ifade eden Peldek, alıcıların haklarını her koşulda korumayı amaçladıklarını söyledi. Müşterilerin kendilerine tüm sosyal medya kanallarından ulaşabileceğini belirten Peldek, dileyen kişilere vekaletle adlarına ruhsat çıkarma ve satın alınan aracı çekici vasıtasıyla kapıya kadar teslim etme hizmeti de sağladıklarını sözlerine ekledi.