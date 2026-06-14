Otomobil alacaklar dikkat: Bu yöntem masrafları 10 kat düşürüyor

İzmir merkezli olmalarının yanı sıra Ankara ve Denizli gibi birçok ilde fiziki ekspertiz dükkanlarının da bulunduğunu ifade eden Peldek, alıcıların haklarını her koşulda korumayı amaçladıklarını söyledi. Müşterilerin kendilerine tüm sosyal medya kanallarından ulaşabileceğini belirten Peldek, dileyen kişilere vekaletle adlarına ruhsat çıkarma ve satın alınan aracı çekici vasıtasıyla kapıya kadar teslim etme hizmeti de sağladıklarını sözlerine ekledi.