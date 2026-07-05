Otomotiv sektöründe 2026 yılının ikinci yarısı hızlı bir rekabetle başladı. Temmuz 2026 itibarıyla küresel ve yerli otomobil üreticileri fiyat listelerini yenilerken, peş peşe devreye alınan kampanya ve indirim haberleri piyasayı canlandırdı. Kampanya döneminin öne çıkan sıfır kilometre otomobil modelleri ve güncel fiyat listeleri şu şekilde sıralandı:
Otomobil alacaklar dikkat: Bu ay kampanyalı ve en ucuz sıfır arabalar bu listede
Otomobil piyasasında yılın ikinci yarısı, dev üreticilerin fiyat listelerini güncellemesi ve peş peşe açıkladığı temmuz indirimleri ile hareketlendi. Togg, Fiat, Renault ve Peugeot gibi markaların sıfır otomobil kampanyaları ve en ucuz araba modellerinin güncel fiyat listesi netleşti.Kaynak: Haber Merkezi
TOGG Kampanyası ve Güncel Fiyat Listesi
Yerli üretim Togg'un SUV segmentindeki T10X modelinde sınırlı bir fiyat artışı gözlenirken, yüzde 0 faizli kredi avantajı bu ay da geçerliliğini koruyor. Markanın sedan segmentinde yer alan T10F modelinde ise fiyatlar sabit tutuldu.
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL
Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.411.000 TL
Togg T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.885.000 TL
Togg T10F V2 4More (4x4): 3.218.000 TL
Temmuz ayı süresince T10X V2 modelini tercih eden tüketicilere 600.000 TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor. Aylık ödemesi 50.000 TL olan bu kampanyanın yanı sıra kurumsal firmalara yönelik yüzde 100 kredi desteği de devam ediyor.
PEUGEOT İndirimleri ve Fiyatları
Temmuz ayında genel fiyat politikasını değiştirmeyerek zam yapmayan Peugeot, belirli modellerde indirime gitti. Markanın sadece 2008 GT modelinde sembolik bir artış kaydedildi.
Yeni 408 ALLURE 1.2 Hybrid: 240.000 TL indirimle 2.330.000 TL
3008 Allure 1.2 Hybrid: 202.000 TL indirimle 2.649.000 TL
Peugeot 2008 GT 1.2 Hybrid: 13.500 TL küçük bir zamla 2.580.000 TL
Elektrikli E-208 GT: 1.999.500 TL
Elektrikli E-5008 GT: 3.644.000 TL
E-208 Finansman Desteği: Şehir içi kullanıma uygun elektrikli E-208 modelinde, 340.000 TL tutarındaki kredi için 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faiz oranlı ödeme planı sunuluyor.
FİAT Son Stok Kampanyası
Fiat, yeni nesil 2026 model araçlarında fiyat artışına giderken; haziran ayında üretimi resmen sonlandırılan Egea modelinin son stoklarını eritmek amacıyla özel nakit indirimleri başlattı.
Egea Sedan 1.6 M.Jet (Lounge): 145.000 TL nakit indirimiyle 1.529.900 TL
Egea Cross 1.6 M.Jet (Limited): 100.000 TL indirimle 1.990.500 TL
Fiat Grande Panda (Elektrikli): 144.900 TL indirimle 1.465.000 TL
Fiat Topolino: 90.000 TL indirimle 594.900 TL
Fiat 500e Cabrio La Prima: 2.249.900 TL
RENAULT Temmuz Listesi
Yeni Clio evolution plus: Fiyatı değiştirilmeyerek 1.830.000 TL olarak sabit bırakıldı.
Renault Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp: Kampanyaya özel 2.194.000 TL
Renault Boreal iconic Full hybrid E-Tech 160 hp: 3.399.000 TL
Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg: Yaklaşık 50 bin TL artışla 1.841.000 TL
Austral techno mild hybrid 150 hp auto: 2.699.000 TL
TOYOTA Fiyat İstikrarı
Japon otomotiv üreticisi Toyota, temmuz döneminde fiyat listelerindeki istikrarı korurken, Corolla başta olmak üzere seçili modellerinde indirimli satışlara başladı.
Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: Kampanyalı olarak 1.790.000 TL
Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: Kampanyalı olarak 2.370.000 TL
Corolla Hybrid 1.8 Dream-X-Pack e-CVT: Kampanyalı olarak 2.530.000 TL
C-HR Hybrid 1.8 Flame e-CVT: Kampanyalı olarak 2.250.000 TL
DACİA Fiyat Listesi
Yeni Sandero essential TCe 100 (2026 MY): 1.299.000 TL
Yeni Sandero Stepway expression Eco-G 120 auto: 1.756.000 TL
Yeni Logan expression Eco-G 120 auto: 1.709.000 TL
Yeni Jogger extreme TCe 110 (7 Koltuklu): 1.600.000 TL
OPEL Hibrit ve Elektrikli Model İndirimleri
Opel, temmuz ayında özellikle yeni nesil motor teknolojisine sahip hibrit ve elektrikli araba seçeneklerindeki indirim oranlarını yükseltti.
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin (Edition): 140.000 TL indirimle 1.395.000 TL
Opel Astra 1.5 130 HP Dizel (GS): 300.000 TL indirimle 2.290.000 TL
Opel Grandland Hybrid 1.2 (Edition): 716.000 TL indirimle 2.386.000 TL
Opel Frontera Elektrik 44 kWh (GS): 294.000 TL indirimle 1.600.000 TL
CİTROEN 2026 Model Odaklı Kampanyalar
Citroen, temmuz ayı itibarıyla Ami dışındaki tüm 2025 model araçları listesinden kaldırarak tamamen 2026 model yılına geçiş yaptı. Marka, elektrikli ve hibrit motorlu araçlarında indirimler sunuyor.
Ami 6 kW Elektrikli: 30.000 TL nakit desteği sunularak 555.000 TL
e-C3 Max (Elektrikli): 140.000 TL indirimle 1.490.000 TL
C5 Aircross Hybrid 145 Plus: 275.000 TL indirimle 2.375.000 TL
e-C4 X Elektrikli: 155.000 TL indirimle 2.100.000 TL
Hafif Ticari Araç Kampanyası: Citroen Berlingo modelinde temmuz sonuna kadar geçerli olan, 1.000.000 TL limitli, 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli finansman desteği sağlanıyor.
TESLA Fiyatları
Tesla Model Y Arkadan Çekiş: 2.474.985 TL
Tesla Model Y Performance Dört Çeker: 4.546.500 TL
(NTV)