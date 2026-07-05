Otomobil alacaklar dikkat: Bu ay kampanyalı ve en ucuz sıfır arabalar bu listede

TOGG Kampanyası ve Güncel Fiyat Listesi

Yerli üretim Togg'un SUV segmentindeki T10X modelinde sınırlı bir fiyat artışı gözlenirken, yüzde 0 faizli kredi avantajı bu ay da geçerliliğini koruyor. Markanın sedan segmentinde yer alan T10F modelinde ise fiyatlar sabit tutuldu.

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.411.000 TL

Togg T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.885.000 TL

Togg T10F V2 4More (4x4): 3.218.000 TL

Temmuz ayı süresince T10X V2 modelini tercih eden tüketicilere 600.000 TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor. Aylık ödemesi 50.000 TL olan bu kampanyanın yanı sıra kurumsal firmalara yönelik yüzde 100 kredi desteği de devam ediyor.