Talatpaşa Mahallesi’nde yaşanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre evinden çıkan Savaş D. 34 MST 52 plakalı aracına bindi; ardından da da geri manevra yapmak istedi. Araç geri geldiği sırada Savaş D. bir anda şoför bölümünden aşağı düştü.

Savaş D. ne olduğunu anlamaya çalışıp ayağa kalktığı sırada bu kez araç üstüne geldi. Sürücüsüz araç Savaş D.’ye çarparak duvarla araç arasında sıkışmasına neden oldu.

Savaş D. yaralanırken, seyir halinde olan Ubeydullah S.’ye (26) ait 34 AU 7416 plakalı araç ve park halindeki 34 KJR 244 plakalı araç ve kaldırımdaki elektrik panosunda hasar meydana geldi.

ÜZERİNDEN GEÇTİ; DUVARA SIKIŞTIRDI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Savaş D.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kalçasının kırıldığı ve ayaklarının ezildiği öğrenilen Savaş D. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Diğer yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu. Kazaya karışan sürücülerin alkollü olmadığı tespit edildi.

'AYAKLARI EZİLDİ KALÇASI KIRILMIŞ'

Olayla ilgili konuşan esnaf Sedat Polat, "Arabadan adam düştü. Geri gitti araba. Sonra araba ileri gitti. Adamı arabanın altına geri aldı; yani adam kendi arabasının altında kaldı. Biraz saçma, kapı açıktı muhtemelen.

Ayağı pedala takıldı; oradan da düşmüş olabilir. Arabaya vurduğu için, araba da süratli olduğu için, gelip otomatik vites olduğu için vites atmış olabilir. Bunu Türk filmine koysak harbiden sinema.

Adamın ayakları ezildi. Alçıda şu anda, kalçası kırıkmış; şu an evde yatıyor. İki arabada hasar var; bir araba pert oldu. Kendi arabasının kendisi yaptıracak. İki araba pertte. Türk filmine koysan ilk defa olan birşey. Türkiye'de ilk defa bir canlı bir örnektir. Bir insanın kendi arabasının altında kalması ne demektir" dedi.