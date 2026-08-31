İktidara geldiği 2002 Kasım’ından bu yana AKP iktidarının eğitim sistemine yaptığı müdahaleler zaman zaman tartışma konusu yapılsa da bir süre sonra unutulup gidiyor. Ancak bu müdahalelerin uzun vadedeki sonuçları giderek tehlikeli bir hal almaya evrilirken AKP iktidarının yerleşik eğitim sisteminde yaptığı tahribat gündelik siyasi çekişmeler ve kangrenleşmiş ülke sorunları arasında gözden kaçıyor. AKP’nin 24 yıllık iktidarı boyunca tam 9 Milli Eğitim Bakanı görev yaptı. 6 yıl ile bu 9 Milli Eğitim Bakanı arasında en uzun süre görevde bulunma rekorunu elinde tutan Hüseyin Çelik’in 2009 yılında görevi yeni bakan Nimet Çubukçu’ya devrederken “eğitim sisteminin otomatik pilota bağlandığı” şeklindeki ifadesinin taşıdığı mana, takip eden yıllarda yapılan icraatlarla daha net anlaşıldı. Bu süreç sonrasında gelinen noktayı “Dindar Nesil Yetiştirme Projesi” adlı araştırmasıyla kitaplaştıran Rifat Yeniay konuyla ilgili çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Rifat Yeniay, “Son Dönem Eğitimin Dinselleşmesi Gelişmeleri” adlı yeni kitabıyla siyasal İslamcı ideolojinin eğitim alanındaki yapılanmasının röntgenini çekmeyi sürdürüyor. İktidarın, eğitimin dinselleşmesi alanındaki çalışmalarının devam etmekte olduğunun altını çizen Rifat Yeniay bu çalışması ve içeriği hakkında şu bilgiyi veriyor:

“Konuyla ilgili araştırmalarım sonucunda, dini eğitim ve uygulamaların genişliği ve derinliği karşında bir kez daha şaşırdım. Siyasal İslamcı ideoloji ve dini eğitim uygulamalarının rastgele yapılan faaliyetler değil, son derece bilinçli, planlı ve uygulamaya kondukça gelen tepkilere de bağlı olarak düzeltmelerle ilerlediğini fark ettim. Kitaba dönüşen her 2 çalışmam incelendiğinde; iktidar, Diyanet İşleri başkanlığı ve İslami vakıf ve dernekler işbirliği ile eğitimin dinselleşmesi alanında çok önemli gelişmeler olduğu görülmektedir. Gündemi meşgul eden günlük politik çekişmeler nedeniyle laiklik karşıtı bu gelişmeler geri planda kalmaktadır. Bu gelişmelerin artarak devam ettiği ve ülke geleceğini tehdit eder bir boyuta geldiği düşüncesindeyim.

Tek tek gündeme gelen gelişmeler bir süre sonra unutulduğu için, gelişmeleri zaman sırası içinde özet olarak topluca görmenin, tek tek gelişen olayların aslında bir bütünün parçaları olduğunu görmemizi sağlayacağını düşündüm. Bu düşünceyle ‘Son Dönem Eğitimin Dinselleşmesi Gelişmeleri’ başlıklı bu çalışmayı yaptım.

Çalışmada eğitimin dinselleşmesi ile ilgili olarak kamuoyu gündeminde yoğun tartışmalara neden olan ÇEDES Projesi, 4-6 Yaş Grubu Din Eğitimi, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Öğretmen Akademisi, Diyanet Akademisi, Yeni Yönetici Sınıf Yetiştirilmesi gibi ana konular yer almaktadır.

Ayrıca, son 5 yılda gündeme gelen, ilk bakışta çok da dikkat çekmeyen Taşımalı Eğitim Değişikliği ve Köy Okulları gibi oldukça önemli diğer gelişmeler de çalışmaya eklenmiştir.

Mevcut gelişmelere bakarak bugünden sonra gündeme gelmesi muhtemel gelişmelere de çalışmada yer verilmiştir.

Çalışmanın en önemli özelliği; demokrasi ve laiklik konusundaki teorik yazıların ötesinde somut gelişmelere ve resmi sayısal veriye dayalı olmasıdır.”

Gece Kitaplığı

Tel:(0312) 384 80 40

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(ikinci kitap)

NEREDEN NEREYE,

HANGİ ŞARTLARLA?

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Türk Ocakları eski Başkanlarından Nuri Gürgür’ün, “Millî Meselelerimiz, Konularımız, Sorunlarımız Üzerine Düşünceler” isimli bu çalışması, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu öncesinde çetin şartlarda verilen Millî Mücadele’ye ve kuruluşu sonrasındaki mühim meseleler ile “kırılma noktası” olarak da ifade edebileceğimiz olaylara değinmekte. 12 Eylül Askerî Darbesi, yargının işleyişi ve başkanlık sistemi sorunları, Türk Dünyası’yla ilişkiler, PKK ve terör sorunu, iç ve dış politika, nüfus ve sığınmacılar meselesi, eğitim, ekonomi gibi başlıklar altında ele alınan mevzularla ilgili muhasebe yapma imkânı veren çalışma, hızla değişen gündemden ziyade ülkemiz açısından hayati ve köklü konuları ele almakta. Bahse konu meseleler; dünü anlamak, bugünü idrak etmek ve millî şuurla geleceği inşa etmek bakımından üzerinde titizlikle durulmayı, tekrar tekrar ele alınmayı gerektirmektedir.

Çalışmada yer verilen konular Türkiye’nin sadece bugününü değil, geleceğini de şekillendirecek mahiyette olup bunlar uzun vadeli ve temeli sağlam politikalarla, millî hassasiyet ve objektif bakışla ele alınmadığı takdirde bir yandan da çeşitli tehditleri barındırmakta. Gürgür’ün son beş yılda yazdığı yazılarından müteşekkil olan çalışma bu tehditlere de işaret etmek suretiyle sosyal, siyasi, iktisadi vs. birçok yönü olan millî meselelerimize vurgu yaparken; bir yandan da Türkiye’nin, mevcut ve muhtemel problemlerin üstesinden gelecek tarihî tecrübeye, köklü bir devlet geleneğine sahip olduğunu hatırlatmakta.

Ötüken Neşriyat

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