Meme kanserinde erken teşhis, tedavi başarısını ve yaşam süresini doğrudan etkiliyor. Ancak yoğun meme dokusu, klasik tarama yöntemlerinde bazı lezyonların gözden kaçmasına neden olabiliyor. Radyoloji uzmanı Doç. Dr. Berrin Erok, bu soruna çözüm sunan Otomatik Meme Ultrasonu (ABUS) teknolojisi hakkında bilgi verdi.

KLASİK TARAMA YÖNTEMLERİNİ TAMAMLAYICI NİTELİKTE

Mamografi ve klasik ultrasonun meme kanseri taramalarında temel yöntemler olduğunu belirten Doç. Dr. Erok, ABUS’un bu yöntemleri tamamlayıcı nitelikte olduğunu ifade etti. ABUS’un memeyi otomatik ve üç boyutlu olarak taradığını söyleyen Erok, klasik ultrasonda operatöre bağlı farklılıklar yaşanabildiğini, ABUS’un ise bu değişkenliği ortadan kaldırarak her bölgede standart ve detaylı görüntü sağladığını vurguladı. Çekimin teknisyen tarafından gerçekleştirildiğini, elde edilen görüntülerin ise radyolog tarafından ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini dile getirdi.

AĞRISIZ ve RADYASYONSUZ UYGULAMA

ABUS’un radyasyon içermediğini ve ağrısız bir işlem olduğunu belirten Doç.Dr. Erok, mamografide hissedilen sıkışma duygusunun bu yöntemde bulunmadığını, yalnızca hafif bir basınç hissi oluştuğunu söyledi.

Elde edilen görüntülerin yapay zekâ destekli analizlerden geçirilebildiğini vurgulayan Erok, bu sayede olası lezyonların daha objektif ve net biçimde değerlendirilebildiğini ifade etti.

GÖRÜNTÜLER YAPAY ZEKA TARAFINDAN ANALİZ EDİLİYOR

ABUS’un ağrısız ve radyasyonsuz bir işlem olduğunu belirten Doç. Dr. Erok, “Mamografideki sıkışma hissi bu yöntemde yok, yalnızca hafif bir basınç hissediliyor. Ayrıca elde edilen görüntüler yapay zekâ destekli analizlere tabi tutulabiliyor. Bu sayede olası lezyonlar daha net ve objektif şekilde değerlendirilebiliyor” diye konuştu.

MEME KANSERİNDE EN GÜÇLÜ SİLAH ERKEN TANI

ABUS’un mamografinin alternatifi değil, aksine tamamlayıcısı olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Erok, yöntemin özellikle yoğun meme dokusuna sahip kadınlarda yüksek başarı sağladığını vurguladı.

Doç. Dr. Erok,“Yoğun memelerde klasik mamografi ile bazı lezyonlar doku içinde gizlenebiliyor. ABUS bu alanları çok daha net gösteriyor. Bu da erken tanı oranlarını anlamlı şekilde yükseltiyor: ABUS çekimleri ortalama 15–20 dakika sürüyor. Meme boyutuna göre süre uzayabiliyor. Meme kanserinde en güçlü silahımız erken tanıdır. ABUS gibi yeni teknolojiler sayesinde hastalığı çok daha erken evrede saptayabiliyoruz. Bu nedenle taramalarımızı ertelememeliyiz” ifadelerini kullandı.