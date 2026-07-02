Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

BIST 50’nin önde gelen sanayi şirketlerinden Otokar, Romanya’da devam eden kritik davaya ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, temyiz mahkemesinin şirket lehine karar verdiğini bildirdi.

TEMYİZ BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Açıklamaya göre, Romanya’da zırhlı araç ihalesi kapsamında açılan davada: Mahkeme, C.N. Romtehnica S.A.’nın temyiz başvurusunu reddetti

İlk derece mahkemesinin kararı onandı

230 MİLYON LEYLİK TALEP

CNBC-E'de yer alan habere göre söz konusu dava kapsamında karşı tarafın: 230 milyon 217 bin 479 Rumen leyi tutarında ödeme talebi bulunuyordu

Daha önce alınan kararla bu ödemenin, dava kesin sonuçlanana kadar durdurulmasına hükmedilmişti.

ŞİRKETİN POZİSYONU GÜÇLENDİ

Son kararla birlikte Otokar’ın hukuki pozisyonu önemli ölçüde güçlenirken, sürecin şirket lehine ilerlediği değerlendiriliyor.

Süreç izlenmeye devam edecek. Otokar, davaya ilişkin gelişmelerin: özel durum açıklamaları

faaliyet raporları aracılığıyla yatırımcılarla paylaşılacağını duyurdu.

Uzmanlar, kararın şirket hisseleri üzerinde pozitif etki yaratabileceğini ifade ediyor.