Otogaz grubuna yapılması planlanan zam kesinleşti. Arkaryakıt grubuna gelmesi beklenen yüksek zamlar piyasaların sakinleşmesi sonrası iptal edilirken, otogaz grubunda da bir iptal olabileceği konuşuluyordu. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, otogaz grubuna Salı geceden itibaren 74 kuruşluk zam gelecek.

ZAM SONRASI YENİ FİYATLAR

Yapılacak 74 kuruşluk artışla birlikte büyükşehirlerdeki otogaz fiyatları yeniden şekillenecek. Özellikle İstanbul Avrupa Yakası'nda fiyatlar psikolojik sınır olan 30 liranın üzerine çıkacak.

Zammın pompaya yansımasıyla oluşması beklenen yeni fiyatlar şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası: 29,29 TL olan litre fiyatı, zamla birlikte 30,03 TL seviyesine yükselecek.

İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL olan fiyatın, 29,43 TL olması bekleniyor.

Ankara: Başkentte 29,17 TL'den satılan otogazın litresi 29,91 TL'ye çıkacak.

İzmir: İzmir'de ise 29,09 TL olan fiyat, zam sonrası 29,83 TL'yi bulacak.