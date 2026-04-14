

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Otogarı’nda kız kaçırma iddiası nedeniyle karşılaşan iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı. Olay sonrası polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

OTOGARDA GERİLİM TIRMANDI

Aksaray’da iki grup arasında çıkan kavga, otogarda paniğe neden oldu. Hacılar Harman Mahallesi’nde bulunan Aksaray Otogarı’nda meydana gelen olay, tarafların karşı karşıya gelmesiyle başladı.

Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki M.K., yaklaşık 2 yıl önce tanıştığı erkek arkadaşı ile evlenmek üzere Ankara’dan Aksaray’a geldi. Ancak genç kadın evlenmekten vazgeçerek Ankara’ya dönmek isteyince taraflar otogarda karşılaştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kız tarafı ile erkek tarafı arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında taraflar birbirine saldırırken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya kısa sürede müdahale ederek tarafları ayırdı. Olayda 2 kişi hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralanırken, kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kavganın tüm yönleriyle aydınlatılması için inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.