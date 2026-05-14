TAVAN FİYAT MARKAJI: FİRMALAR TEK TEK İNCELENİYOR

Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, otogar içerisinde faaliyet gösteren ofisleri ziyaret ederek bilet satış sistemlerini denetime tabi tuttu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen resmi fiyat tarifelerinin üzerinde bir ücretlendirme yapılıp yapılmadığı, ekiplerin ana odak noktası oldu. Tüketici haklarını korumayı hedefleyen bu çalışmada, haksız fiyat artışlarının yanı sıra fiyat etiketlerindeki aldatıcı indirim stratejileri de mercek altına alındı.

TİCARET İL MÜDÜRÜ DİNÇASLAN: AYKIRILIĞA GEÇİT VERMİYORUZ

Denetimlerin saha koordinasyonunu yürüten Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan, vatandaşların bayram yolculuğunda ekonomik olarak suistimal edilmemesi için yoğun bir mesai harcadıklarını belirtti. Dinçaslan, denetimlerin kapsamı hakkında şu bilgileri verdi:

“Ticaret Bakanlığı olarak haksız fiyat artışı ve fiyat etiketlerindeki yanıltıcı ve aldatıcı indirimlerin tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla yoğun bir şekilde denetimlerimiz devam etmekteydi. Kurban Bayramı öncesi de artan talepler doğrultusunda bilet satış fiyatlarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın belirlediği tavan ücretin üzerinde satılıp satılmadığını denetlemek üzere şehirler arası otobüs terminallerinde yoğun bir şekilde bakanlık olarak denetimlerimizi sürdürüyoruz.”

Kayseri’deki denetim seferberliği sadece ulaşım sektörüyle sınırlı kalmıyor. Bayram sofralarının vazgeçilmezi olan sebze ve meyvelerdeki fiyat hareketliliği de ekiplerin radarında. Gazi Dinçaslan, sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen hal denetimleriyle hem ulaşımda hem de gıdada "adil fiyat" dengesini korumaya çalıştıklarını vurguladı.