Kaza, öğle saatlerinde Yığılca ilçesi İğneler köyü mevkiinde bulunan otobüs durağı önünde meydana geldi. Sabahattin B. idaresindeki 81 AFH 916 plakalı cip, yolcu otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Y.'ye çarptı.

Cipin çarptığı Halil Y. yaralanırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Halil Y., Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.