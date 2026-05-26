Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kıyafetlere emdirilmiş halde yüklü miktarda metamfetamin ele geçirildi.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu bir şahıs üzerinde ve valizinde arama yapıldı.
Yapılan incelemelerde, valizde bulunan kıyafetlere emdirilmiş halde toplam 12,5 kilogram metamfetamin tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.