Kaza, saat 03.00 sıralarında Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu kırsal Tosunlu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ö.A. (65) yönetimindeki 65 ADD 803 plakalı Van Yolu firmasına ait otobüs, buzlanan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yolcular C.T. (36), M.Ç. (23), A.C. (24) ve M.E. (18) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, otobüs içindeki bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazanın ardından yaşanan panik de görüntülere yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

