Otobüs kaydı, TIR’a çarptı: Muğla’da yürekleri ağza getiren kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 8 kişinin yaralandığı otobüs ile tırın çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, dün saat 18.45 sıralarında Doğanköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menteşe-Ören seferini yapan 48 DM 951 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen 42 NV 748 plakalı tır ile çarpıştı.