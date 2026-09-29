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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, Ayvacık ilçesinin Troya tüneli girişindeki kavşakta saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün henüz belirlenemediği otomobil kavşaktan dönmeye çalıştığı sırada İzmir istikametine doğru gitmekte olan Pamukkale firmasına ait içerisinde yolcuların bulunduğu E.Ç. idaresindeki otobüs ile çarpıştı.

Kazada otomobil içerisinde bulunan Mustafa Gürel ve Hüseyin Soylu hayatını kaybetti. Otomobil içerisindeki 3 köpek de telef oldu.

Kaza sonrasında yol üzerinde güvenlik önemli alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.