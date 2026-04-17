Şehirlerarası ulaşımda yoğunluk beklenen Kurban Bayramı ve yaz dönemi öncesinde otobüs bilet fiyatlarına zam yapılması öngörülüyor.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, fiyat artışlarının kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

YÜZDE 20 ARTIŞ GÜNDEMDE

Yıldırım, otobüs firmalarının her 4 ayda bir Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen fiyat tarifesine göre hareket ettiğini hatırlattı.

Süresi dolan firmaların bayram öncesinde yeni tarifeye geçebileceğini ifade eden Yıldırım, “Kurban Bayramı ve yaz sezonu geliyor. Şehirlerarası yolcu bilet fiyatlarında yüzde 20 artış olabilir” dedi.

Mevcut fiyatlara bakıldığında Ankara-İstanbul hattında gidiş-dönüş biletlerin 1600 ile 2000 lira arasında değiştiğini belirten Yıldırım, olası zamla birlikte bu rakamın 2400 liraya kadar çıkabileceğini söyledi.

İKRAMLAR SADELEŞEBİLİR

Artan maliyetlerin firmaları farklı önlemler almaya yönelttiğini dile getiren Yıldırım, bazı şirketlerin ikram hizmetlerini azaltmayı planladığını açıkladı.

Bu kapsamda yolculara sadece su ve içecek sunulmasının gündemde olduğu, uygulamanın firmadan firmaya değişebileceği ifade edildi.

MALİYET BASKISI ARTIYOR

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin sektör üzerindeki baskıyı artırdığını vurgulayan Yıldırım, küresel gelişmelerin maliyetleri doğrudan etkilediğini söyledi.

Artan giderler karşısında firmaların çeşitli tasarruf adımları attığını belirtti.

BAKIM KONUSUNDA FARKLI TABLO

Otobüslerin bakım ve onarımlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Yıldırım, bazı firmaların gerekli bakımları düzenli yaptırdığını, bazılarının ise maliyetler nedeniyle bu konuda zorlandığını ifade etti.