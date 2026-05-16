Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yolu taşımacılığında hizmet kalitesini artıracak, vatandaşların haklarını en üst seviyede koruyacak ve sektörde dijitalleşmeyi merkeze alacak yeni düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Yeni dönemle birlikte seyahat planı değişen vatandaşlar artık bilet paralarını yakmayacak.

YOLCUYA "TAM İADE" VE "AÇIK BİLET" GÜVENCESİ

Yolcu haklarına yönelik yapılan tarihi düzenlemeyi açıklayan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına şehirler arası otobüslerde, hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik. Ayrıca, sefer başlayana kadar açık bilet düzenlenmesi de zorunlu olacak."

Düzenlemeyle birlikte otobüs firmaları, ücret tarifelerini en fazla 1 ay sonrasına kadar sisteme tanımlayabilecek ve gerekmesi durumunda 10 gün içinde düzeltme başvurusu yapabilecek.

KURALSIZ TAŞIMACILIĞA KADEMELİ KAPATMA CEZASI

Kayıt dışı ve kurallara aykırı seyahat faaliyeti yürüten firmalara karşı ceza mekanizması sertleştirildi. Devreye alınan kademeli ceza sistemi şu şekilde işleyecek:

İlk ihlalde: 21 bin 333 lira idari para cezası,

İkinci ihlalde: 42 bin 666 lira idari para cezası,

Üçüncü ihlalde: 106 bin 665 lira idari para cezası,

Dördüncü ihlalde: 213 bin 330 lira idari para cezası uygulanacak.

Beşinci ihlalde ise firmanın yetki belgesi tamamen iptal edilerek faaliyetine son verilecek.

KURYE SEKTÖRÜNE VE LOJİSTİĞE YENİ DİJİTAL STANDARTLAR

Yönetmelik sadece yolcuları değil, taşımacılık sektörünün diğer kollarını da kapsayan radikal değişiklikler getiriyor:

UETS ZORUNLULUĞU

Tüm yetki belgesi sahipleri için Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) zorunlu hale getirildi. Uygulama 1 Ocak 2027 itibarıyla tamamen devreye alınacak.

KURYELERE BELGE ŞARTI

Kargo firmalarının kurye gönderisi taşıması halinde kurye yükümlülüklerine uyması zorunlu kılındı. SRC kurye ve kurye faaliyet belgelerinin temini için 1 Ocak 2027'ye kadar süre tanındı.

MUAYENESİZ ARAÇLARA SINIR

Muayenesi bulunmayan taşıtlar, şirket yetki belgesine kayıtlı olsalar dahi trafik güvenliği nedeniyle yurt dışına çıkamayacak.

MEVSİMLİK İŞÇİLER

D3 yetki belgesi sahiplerinin, yalnızca kendi tarım alanlarında çalıştıracakları mevsimlik tarım işçilerini taşımasına izin verildi.