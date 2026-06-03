İtalya’da ücretli otoyolları kullanan sürücüler için ezber bozan bir dönem başlıyor. Turizm sezonunun açılışıyla birlikte yürürlüğe giren yeni bir yasal düzenleme sayesinde, otoyollardaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafikte zaman kaybeden sürücülere ödedikleri ücretin bir kısmı ya da tamamı geri iade edilecek.

İADE ŞARTLARI NASIL İŞLEYECEK?

DW Türkçe'de yer alan habere göre; geri ödeme alabilmek için gecikmenin "yol çalışması" kaynaklı olması gerekiyor. Kazalar, kötü hava şartları veya acil durum müdahalelerinden doğan rötarlar kapsam dışı bırakıldı.

Yaklaşık 100 kilometrelik bir rotada, yol çalışması yüzünden seyahat süresi normalden 10 dakika veya daha fazla uzarsa ücretin bir kısmı geri alınabilecek. Mesafe uzadıkça aranan minimum gecikme süresi de artacak.

GECİKME SÜRESİ 2 SAATİ AŞARSA OTOYOL ÜCRETİNİN TAMAMI SÜRÜCÜYE İADE EDİLECEK

Ülkenin en büyük otoyol işletmecisi Autostrade per l’Italia, 90 kilometrelik bir mesafede 40 dakikalık bir rötar yaşanması durumunda ücretin yüzde 75'ini, gecikme 1 saati bulduğunda ise yüzde 100'ünü iade edeceğini taahhüt etti. Hesaplanan iade tutarı 1 euronun üzerinde olduğunda ödeme gerçekleştirilecek. Tüm hatlarıyla devreye alınması Aralık ayını bulacak olan sisteme, İtalya'daki tüm otoyol firmalarını kapsayan tek bir mobil uygulama üzerinden başvuru yapılacak.

YABANCI TURİSTLER İADE ALABİLECEK Mİ?

Prensipte bu hak tüm sürücüler için geçerli olsa da, yabancı turistlerin önünde ciddi bir bürokratik engel var. Uygulamaya kayıt yaptırabilmek için İtalyan vergi numarası (Codice Fiscale) zorunlu tutuluyor.

Örneğin, İtalya'yı sıkça araçla ziyaret eden Alman vatandaşlarının bu numarayı alabilmesi için Roma veya Berlin’deki büyükelçiliklere başvurması gerekiyor. Bu durum, pratiklikten uzak olduğu gerekçesiyle Avrupa genelinde tepki çekiyor. Alman otomobil kulübü ADAC, "İtalya zaten Avrupa'nın en pahalı otoyollarına sahip, üstelik yeni getirilen bu sistem de son derece karmaşık" diyerek düzenlemeyi eleştirdi.

BAKAN MEMNUN, TÜKETİCİ DERNEKLERİ ENDİŞELİ

Hükümet kanadı uygulamayı büyük bir başarı olarak görse de tüketici hakları savunucuları aynı fikirde değil. Dernekler, otoyol şirketlerine yıllardır caydırıcı cezalar kesilmediğini hatırlatarak, firmaların bu iade maliyetlerini çıkartmak için otoyol geçiş ücretlerine gizli veya açık zamlar yapabileceği uyarısında bulunuyor.

Yaklaşık 7 bin kilometrelik devasa bir otoyol ağına sahip olan İtalya, komşusu Almanya'nın aksine otobanları ücretli kullandırıyor. Fransa ile birlikte kilometre başına ortalama 7 ila 9 cent ile Avrupa’nın en yüksek otoyol tarifelerine sahip olan İtalya'da, bu yeni hamlenin fiyatları daha da yukarı çekip çekmeyeceğini zaman gösterecek.