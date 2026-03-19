Mardin’in Kızıltepe ilçesinde oto yıkamacıda meydana gelen olayda bir kişi hayatını kaybetti. Yenikent Mahallesi’nde yaşanan olayda, 27 yaşındaki servis şoförü Serhat Ekinci, ortağı olduğu iş yerinde minibüsünü yıkadığı sırada elektrik akımına kapıldı.

İddiaya göre, basınçlı su makinesinden kaynaklanan kaçak nedeniyle akıma kapılan Ekinci’yi fark eden çevredeki kişiler hemen müdahale ederek elektriği kesti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ekinci’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Hayatını kaybeden Ekinci’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.