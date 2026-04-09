Samsun'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları takip ve çalışmada Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi’ndeki oto tamirci dükkanı ile İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’ndeki bir ikamete baskın yaptı.

Oto tamircisi ile ikamet ve bodrumda yapılan aramalarda 12 bin 280 adet sentetik ecza hapı, 30 gram bonzai, içerisine likit esrar doldurulmuş 1 adet elektronik sigara, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 21 adet tabanca fişeği, 1 adet muşta ve 1 adet kasatura bıçak ele geçirildi.

Oto tamirci dükkanı sahibi E.B.A. yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.