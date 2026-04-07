Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki bir oto tamir dükkanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Seyrantepe Sanayi Mahallesi 2’nci Sanayi Sitesi 39’uncu Sokak’ta yer alan iş yerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangında iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.