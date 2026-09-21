Oto piyasasını şoke eden operasyon: Milyonluk vurgun

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda; trafik kazası, yangın, deprem ve doğal afetlerde ağır hasar gören araçların seri numaralarını hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlayarak 'change' yaptıkları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 17 araç ele geçirilirken, 4 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu, 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.