Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Oto piyasasını şoke eden operasyon: Milyonluk vurgun

Oto piyasasını şoke eden operasyon: Milyonluk vurgun

İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen operasyonlarda, trafik kazası, yangın, deprem ve doğal afetlerde ağır hasar gören araçların seri numaralarını hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlayarak “change” yaptıkları belirlenen 16 kişilik şebeke çökertildi.

Kaynak: DHA
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Oto piyasasını şoke eden operasyon: Milyonluk vurgun - Resim: 1

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda; trafik kazası, yangın, deprem ve doğal afetlerde ağır hasar gören araçların seri numaralarını hacizli ve yakalamalı araçlara uyarlayarak 'change' yaptıkları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 17 araç ele geçirilirken, 4 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu, 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Oto piyasasını şoke eden operasyon: Milyonluk vurgun - Resim: 2

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince çalıntı-change araçların ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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Oto piyasasını şoke eden operasyon: Milyonluk vurgun - Resim: 3

Çalışmalarda, 21 şüphelinin trafik kazası, yangın, deprem ve benzeri nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını yurt dışından temin ettikleri 15 araç ile piyasadan temin ettikleri hacizli-yakalamalı 2 aracın fabrikasyon seri numaraları üzerine uyarlayarak araçları 'change' yaptıkları belirlendi.

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Oto piyasasını şoke eden operasyon: Milyonluk vurgun - Resim: 4

Şüphelilerin bu araçları satarak alıcılara mağduriyet yaşattığı ve haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 17 araca el konuldu.

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Oto piyasasını şoke eden operasyon: Milyonluk vurgun - Resim: 5
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Oto piyasasını şoke eden operasyon: Milyonluk vurgun - Resim: 6
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