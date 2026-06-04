İstanbul'un Bakırköy ilçesi Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi üzerinde bulunan bir oto galeride, gece saat 04.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Galerinin dış alanında park halinde duran bir otomobilde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki 3 lüks araca daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Güvenlik önlemleri kapsamında polis ekipleri caddeyi geçici olarak trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de alev alev yanan araçlara hızla müdahale etti. İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında araçlardan 2'sinde ağır hasar meydana gelirken, diğer 2 otomobilde ise kısmen zarar oluştu.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri, zarar gören araçlar üzerinde delil toplama çalışması gerçekleştirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleme altına alan polis ekipleri, toplamda 50 milyon TL'lik maddi hasara yol açan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Edinilen bilgilere göre, yetkililerin yangında kundaklama ihtimalini de ciddi bir şekilde değerlendirdiği öğrenildi.